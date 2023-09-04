Армия обороны Израиля проводит крупную операцию в Дженине

Армия обороны Израиля проводит крупную операцию в лагере беженцев, прилегающем к городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

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По его данным, текущая операция является первой акцией такого масштаба после действий израильских силовиков в ночь на 3 июля. Факт проведения операции в Дженине подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Силы безопасности на данный момент действуют в лагере Дженин. Дополнительные подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных.

Со своей стороны палестинское агентство WAFA проинформировало, что многочисленные подразделения израильских военных зашли в Дженин и его окрестности. Телеканал Sky News Arabia утверждает, что принадлежащий израильским военным беспилотник наносит удары по городу с воздуха. Минздрав Палестины сообщил, что не менее четырех палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными.