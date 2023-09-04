Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страницу политика в X.

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян», — заявил Фелингер.

Он также отметил в сообщении аккаунт президента США Джо Байдена, призвав его «защитить Армению».

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Он утверждает, что они не обеспечивают безопасность и право на свободное передвижение мирных граждан в зоне конфликта.