Германия намерена увеличить производство комплексов IRIS-T

Германская компания по производству оружия Diehl Defense планирует значительно нарастить производство систем IRIS-Т, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за боевых действий на Украине. Об этом заявил программный директор предприятия Харальд Бушек, его слова приводит Reuters.

В тексте отмечается, что компания планирует создать как минимум восемь IRIS-T в 2025 году, до конца 2023 года будут построены от трех до четырех таких систем.

Бушек подчеркнул, что Diehl Defense утроило производство ракет в текущем году, а к 2024 году количество произведенных припасов увеличится еще вдвое. Таким образом ожидается, что к следующему году будет произведено до 500 ракет.

На сегодняшний день Германия поставила Украине два комплекса IRIS-T, где они в основном используются для обороны Киева, напоминает Reuters.

Ранее власти ФРГ разрешили с января по июнь 2023 года поставить Украине оружия на €1,65 млрд, благодаря чему Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии текущего года.