Власти Запорожья заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ

Российские войска ликвидировали в полном составе украинскую штурмовую группу в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — поделился Балицкий.

До этого Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины за последние сутки в боях под Работино потеряли до 140 бойцов.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.