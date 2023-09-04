Власти Запорожья заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ

Российские войска ликвидировали в полном составе украинскую штурмовую группу в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — поделился Балицкий.
До этого Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины за последние сутки в боях под Работино потеряли до 140 бойцов.
С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.