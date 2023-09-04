СМИ прокомментировали обвинения послом США ЮАР в поставках оружия для РФ

Обвинения послом США Южно-Африканской республики в поставках оружия России обострило отношения между двумя странами и пока неясно как на них повлияют итоги независимого расследования, подтвердившего, что доказательств перевозки оружия нет. Об этом пишут мировые СМИ, обзор статей которых сделало РИА Новости.

© EPA/TACC

Ранее американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что ЮАР якобы тайно поставляет оружие в Россию. Об этом, по его словам, свидетельствовало пребывание российского судна Lady R на базе ВМС ЮАР Саймонстаун.

Для расследования этого обвинения президентом ЮАР была создана специальная комиссия, у нее было полтора месяца на установление всех необходимых фактов. Накануне глава ЮАР заявил, что независимая комиссия не нашла доказательств поставок оружия из Южно-Африканской республики в Россию на российском судне Lady R.

По мнению журналистов Wall Street Journal, заявление американского дипломата привело к «расшатыванию» отношений между США и ЮАР и обострило противостояние в южноафриканских высших политических кругах, усилив давление на президента Рамафосу со стороны оппозиции.

При этом газета New York Times обратила внимание на то, что пока неизвестно, смогут ли результаты расследования стабилизировать отношения между Йоханнесбургом и Вашингтоном.