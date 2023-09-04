Пушилин: ВСУ понесли серьезные потери на Авдеевском направлении

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что Вооруженные силы Украины столкнулись со значительными потерями, в том числе в военной технике, на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в эфире «Россия-24».

До этого РИА Новости уточняли, что ВСУ на Авдеевском направлении избегают прямых столкновений с войсками РФ. Утверждалось, что пехота украинских бойцов не покидала своих позиций и не вступала в бои с российскими войсками. ВСУ активно применяли ствольную артиллерию и минометы.