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В ДНР рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что Вооруженные силы Украины столкнулись со значительными потерями, в том числе в военной технике, на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в эфире «Россия-24».

Пушилин: ВСУ понесли серьезные потери на Авдеевском направлении
© РИА Новости

«На Авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено», — пояснил врио главы ДНР.

Как добавил Пушилин, в зоне боевых действий российские военные ликвидировали боевую технику ВСУ.

Подробности по ситуации на Авдеевском направлении не приводятся.

До этого РИА Новости уточняли, что ВСУ на Авдеевском направлении избегают прямых столкновений с войсками РФ. Утверждалось, что пехота украинских бойцов не покидала своих позиций и не вступала в бои с российскими войсками. ВСУ активно применяли ствольную артиллерию и минометы.

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