В островной зоне на Днепре уничтожили украинскую гаубицу Д-30

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.