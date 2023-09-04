ВС РФ взяли под контроль Берховское водохранилище в ДНР

Российские мотострелки в составе Южной группировки войск полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Калуга. По его словам, у ВСУ мало шансов подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, поскольку все за всеми подступами наблюдает российская разведка.

Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника, <...> внизу находится водохранилище, через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище — под нашим полным контролем, — сказал командир.

Он добавил, что украинские военные обстреливают позиции ВС РФ там минометами и кассетными боеприпасами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.