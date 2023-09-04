В России создали снаряды с программируемым подрывом для борьбы с БПЛА

Российский дистанционно управляемый модуль (ДУБМ) по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет оснащен 23-мм снарядами с программируемым подрывом. Об этом в интервью RT сообщил заместитель директора московского филиала Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Константин Воробьев. По его словам, главным достоинством разработки является автоматизация процессов наведения.
«Перед выстрелом центральная вычислительная система будет передавать патрону данные о расстоянии до цели, траектории полета, а также время, когда ему необходимо подорваться. В настоящее время изготавливаются опытные образцы таких боеприпасов. Наряду с этим увеличится и боекомплект ДУБМ — в двух коробах будут помещаться не 50, а 100 патронов», — рассказал Воробьев.
Как он пояснил, снаряд будет взрываться вблизи цели, образуя перед мини-БПЛА облако поражающих элементов. Разработку боеприпаса планируется завершить в начале 2024 года, заключил собеседник агентства.
В конце августа стало известно, что в Ростове-на-Дону появится завод по производству военных дронов. Ежемесячно будет производиться около 48 бортов.