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Российский модуль по борьбе с дронами получит снаряды с программируемым подрывом

Российский дистанционно управляемый модуль (ДУБМ) по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет оснащен 23-мм снарядами с программируемым подрывом. Об этом в интервью RT сообщил заместитель директора московского филиала Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Константин Воробьев. По его словам, главным достоинством разработки является автоматизация процессов наведения.

В России создали снаряды с программируемым подрывом для борьбы с БПЛА
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«Перед выстрелом центральная вычислительная система будет передавать патрону данные о расстоянии до цели, траектории полета, а также время, когда ему необходимо подорваться. В настоящее время изготавливаются опытные образцы таких боеприпасов. Наряду с этим увеличится и боекомплект ДУБМ — в двух коробах будут помещаться не 50, а 100 патронов», — рассказал Воробьев.

Как он пояснил, снаряд будет взрываться вблизи цели, образуя перед мини-БПЛА облако поражающих элементов. Разработку боеприпаса планируется завершить в начале 2024 года, заключил собеседник агентства.

В конце августа стало известно, что в Ростове-на-Дону появится завод по производству военных дронов. Ежемесячно будет производиться около 48 бортов.

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