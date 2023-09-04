В России создали снаряды с программируемым подрывом для борьбы с БПЛА

«Перед выстрелом центральная вычислительная система будет передавать патрону данные о расстоянии до цели, траектории полета, а также время, когда ему необходимо подорваться. В настоящее время изготавливаются опытные образцы таких боеприпасов. Наряду с этим увеличится и боекомплект ДУБМ — в двух коробах будут помещаться не 50, а 100 патронов», — рассказал Воробьев.