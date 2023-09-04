В российском регионе запустили производство дронов-камикадзе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове запустили производство дронов-камикадзе для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ссолодов уточнил, что первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке в зону военных действий.

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — добавил он.

Глава региона добавил, что правительство будет обеспечивать связку камчатских производителей, операторов и обучение российских военных, которые базируются на территории Камчатки.