Российские военнослужащие пресекли действие украинской диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинская ДРГ была уничтожена в районе населенного пункта Урожайное. Данных о количестве группы в ведомстве не привели.

Помимо этого, российские военные нанесли поражение 132-м районам, где находились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили пункты управления 72-й механизированной бригады противника в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады близ Раздоловки в ДНР.