Российские военнослужащие пресекли действие украинской диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что украинская ДРГ была уничтожена в районе населенного пункта Урожайное. Данных о количестве группы в ведомстве не привели.
Помимо этого, российские военные нанесли поражение 132-м районам, где находились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили пункты управления 72-й механизированной бригады противника в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады близ Раздоловки в ДНР.
4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Севский район региона. На месте боестолкновения в приграничном районе были найдены вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.