Стало известно о взрывах в Измаиле

Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер, в свою очередь, предупредил о необходимости жителей находиться в безопасных местах. Он также призвал не заниматься съемкой работы сил противовоздушной обороны (ПВО).