Коалиция США нанесла авиаудар по объектам в Сирии

Истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

По словам контр-адмирала, в атаке участвовали четыре самолета — два истребителя F-16 и два самолета F-35.

»[Самолеты] нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс. Своими действиями так называемая коалиция нарушила меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — пояснил Кулить.

Он добавил, что такими действиями проамериканская коалиция создает опасные предпосылки для авиационных происшествий и способствует обострению обстановки в Сирии.