Коалиция США нанесла авиаудар по объектам в Сирии

Истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
По словам контр-адмирала, в атаке участвовали четыре самолета — два истребителя F-16 и два самолета F-35.
»[Самолеты] нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс. Своими действиями так называемая коалиция нарушила меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — пояснил Кулить.
Он добавил, что такими действиями проамериканская коалиция создает опасные предпосылки для авиационных происшествий и способствует обострению обстановки в Сирии.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии.