Стало известно о попытках ВСУ пробиться к Мелитополю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются пробить путь к Мелитополю, но все их попытки провальны, заявил военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка. Об этом пишет газета «Известия».
По его словам, тяжелые бои идут на запорожском направлении.
«Нет у них шансов, мы их по всем направлениям держим. Думаю, в скором времени сами пойдем в наступление», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о рекомендациях США при контрнаступлении ВСУ. Западные военные эксперты считают: контрнаступление украинской армии на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке. Недавно специалисты смогли убедить командование ВСУ сосредоточиться на направлении главного удара.
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