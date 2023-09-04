Военный эксперт раскрыл цель российской армии на Дунае

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие задачи стремится выполнить российская армия на Дунае. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Шурыгин заявил о цели Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае. По его словам, украинские военные пытаются выстроить параллельную систему снабжения в этом районе. В таком случае российским солдатам следует «спокойно, методично и регулярно наносить удары по этим объектам».