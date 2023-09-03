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Global Times: Армия РФ готова к затяжному конфликту в зоне спецоперации

Российские войска готовы к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, считает директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь. Он указал, что Россия готова к войне на истощение.

В Китае оценили готовность армии РФ к затяжному конфликту в зоне спецоперации
© РИА Новости

"Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение, - указал он в статье для Global Times. - Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам".

Ма Сяолинь отметил недовольство западных союзников действиями Зеленского: за три ме-сяца контрнаступления ВСУ ничего не добились на фронте и понесли большие потери.

"В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30 процентов поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы", - констатировал он.

Ранее военный эксперт Стивен Брайен предположил, что из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление.

"Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты", - указал он.

А отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис спрогнозировал завершение контрнаступления ВСУ к концу сентября.

"В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября", - отметил он.

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