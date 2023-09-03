В Китае оценили готовность армии РФ к затяжному конфликту в зоне спецоперации

Global Times: Армия РФ готова к затяжному конфликту в зоне спецоперации
Российские войска готовы к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, считает директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь. Он указал, что Россия готова к войне на истощение.
"Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение, - указал он в статье для Global Times. - Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам".
Ма Сяолинь отметил недовольство западных союзников действиями Зеленского: за три ме-сяца контрнаступления ВСУ ничего не добились на фронте и понесли большие потери.
"В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30 процентов поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы", - констатировал он.
Ранее военный эксперт Стивен Брайен предположил, что из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление.
"Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты", - указал он.
А отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис спрогнозировал завершение контрнаступления ВСУ к концу сентября.
"В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября", - отметил он.