Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении

Ситуация на Артемовском направлении остается напряженной, самый горячий его участок — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно атакуют на этом направлении, а российские военнослужащие эти атаки отбивают, пытаясь занять выгодные позиции.

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Что касается военной ситуации, то она на этом направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами, — написал он.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили сообщил, что расчет российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ударил по скоплению живой силы противника под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. По его словам, огневое поражение также было нанесено украинским подразделениям в районе Андреевки и Раздоловки.