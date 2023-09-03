В Польше отметили ухудшение положения ВСУ за лето

«Около двух недель назад ВСУ вышли к Работино, и с тех пор эта крупная украинская группировка пытается сделать две вещи: расширить плацдарм и преодолеть эту линию фронта. Однако эта тактика провальная», — сказано в статье.

Автор подчеркнул, что в том случае, если ВСУ предпримут попытку бросить свои силы вперед, они будут окружены с флангов и уничтожены. При этом российские солдаты занимают холмы вокруг села Работино, поэтому смогут организовать контратаку в случае захвата украинскими бойцами данного населенного пункта. Тоже самое касается и села Вербового.