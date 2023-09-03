В Балтийском море прошли испытания новейшей подлодки «Можайск»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" в ходе испытаний на Балтике успешно совершила погружение на глубину 190 метров. Об этом этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы, в ходе погружения экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Уточняется, что погружение подводной лодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

"Можайск" — многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

В середине августа Министерство обороны РФ сообщало, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана.