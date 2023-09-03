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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал об уязвимости переданных Киеву F-16

Истребители F-16, в случае их передачи украинским летчикам, не помогут ВСУ одержать победу в противостоянии, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он добавил, что самолеты этого типа уязвимы перед российскими силами ПВО.

В США рассказали об уязвимости переданных Киеву F-16
© РИА Новости

Джонсон отметил, что даже передача Украине нескольких тысяч истребителей не исправит ситуацию, так как у ВСУ нет такого количества обученных пилотов.

«Они [власти Украины] не могут по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов», - подчеркнул эксперт.

Аналитик заметил, что тем самолетам, которые все же получит Киев, будет противостоять одна из самых передовых систем ПВО. Он добавил, что их «просто собьют».

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Американская сторона предупредила главу Украины Владимира Зеленского о том, что даже наиболее передовые истребители США на в состоянии преодолеть российскую противовоздушную оборону, отметил Джонсон.

По оценке эксперта, российские ЗРК превосходят все, что есть по состоянию на 2023 год у западных стран. Он добавил, что перед ними уязвимы даже те самолеты, при создании которых применялись технологии малозаметности.

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