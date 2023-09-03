Истребители F-16, в случае их передачи украинским летчикам, не помогут ВСУ одержать победу в противостоянии, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он добавил, что самолеты этого типа уязвимы перед российскими силами ПВО.

Джонсон отметил, что даже передача Украине нескольких тысяч истребителей не исправит ситуацию, так как у ВСУ нет такого количества обученных пилотов.

«Они [власти Украины] не могут по взмаху волшебной палочки найти подходящих пилотов», - подчеркнул эксперт.

Аналитик заметил, что тем самолетам, которые все же получит Киев, будет противостоять одна из самых передовых систем ПВО. Он добавил, что их «просто собьют».

Американская сторона предупредила главу Украины Владимира Зеленского о том, что даже наиболее передовые истребители США на в состоянии преодолеть российскую противовоздушную оборону, отметил Джонсон.