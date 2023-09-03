Планы украинского главы государства Владимира Зеленского попытаться захватить Крым любой ценой уже привели к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и при попытке довести план до конца, могут быть новые проблемы, утверждают в американском аналитическом центре Responsible Statecraft.

© Газета.Ru

Как считают эксперты, Киев сейчас достаточно далек от возможности захвата Крыма и вряд ли сможет достичь этой цели.

«Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — добавили в центре.

Утверждается, что украинские бойцы, которые потеряли личный состав и технику, могут столкнуться российской контратакой, добавили американские специалисты. При этом новые потери со стороны ВСУ могут быть больше, чем ранее, прогнозируют в RS.

До этого на Украине несколько батальонов пришлось эвакуировать из-за вспышки «болезни легионеров». Опасное инфекционное заболевание выявили в 14-й отдельной механизированной бригаде.