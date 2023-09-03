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В Минобороны заявили об отражении трех атак ВСУ близ Работино и Вербового

Российские военные за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили журналистам в Минобороны России.

В Минобороны заявили об отражении трех атак ВСУ близ Работино и Вербового
© РИА Новости

Как заявили в ведомстве, штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ попытались атаковать позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) близ населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Однако все атаки были отбиты.

Кроме того, российские тяжелые огнеметные системы и авиация нанесли удары по позициям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ к западу от Вербового. В результате противник понес потери в живой силе и военной технике.

Ранее в сентябре стало известно, что ВСУ предприняли попытку войти в село Работино Запорожской области с северного направления, но понесли большие потери.

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