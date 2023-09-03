ВКС РФ нанесли групповой удар дронами по хранилищам топлива ВСУ

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по хранилищам топлива ВСУ в порту под Одессой
Порт, где хранилось топливо для техники украинских боевиков, располагается в городе Рени.
Воздушно-космические силы России ночью 3 сентября нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива в порту города Рени в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Топливо, хранившееся в порту, предназначалось для военной техники украинских боевиков. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Также Игорь Конашенков сообщил о поражении целей в Днепропетровской и Херсонской областях. Были уничтожены вражеский склады боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.