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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию РФ беспилотником, он уничтожен над Белгородской областью.

Украинский дрон сбили над Белгородской областью
© РИА Новости

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

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