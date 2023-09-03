Украинский дрон сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию РФ беспилотником, он уничтожен над Белгородской областью.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.