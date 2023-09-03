Два батальона ВСУ госпитализировали из-за «болезни легионеров»

В результате вспышки «болезни легионеров» в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши.

«Среди украинских военных и польских наемников распространяется легионеллез, также известный как «болезнь легионеров», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».

Там добавили, что инцидент был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в боевых операциях на купянском направлении. Командование бригады поначалу скрывало случаи заболевания, однако два стрелковых батальона были эвакуированы из зоны боевых действий.

В составе батальоны находилось около тысячи военнослужащих. Боевые позиции освобожденных батальонов будет занимать часть 32-й отдельной механизированной бригады, которая была переброшена на переформирование после значительных потерь в районе Новоселовского в ЛНР, передали в telegram-канале.