Украине дали рекомендации после неудачи с контрнаступлением

После отсутствия успехов у контрнаступления Вооруженных сил Украины стоит скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, считает обозреватель Стивен Брайен. Об этом сообщается на сайте Asia Times.

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«Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — уточнил колумнист.

Обозреватель добавил, что сейчас единственной надеждой для украинской стороны может быть попытка стабилизации фронта. Подобное решение позволило бы выиграть время военным силам Украины, пояснил Брайен.

Дополнительное время требуется ВСУ для мобилизации дополнительных военных и перевооружения бойцов, следует из материала.