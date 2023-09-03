Иран получил российские самолеты Як-130
Учебно-боевые самолеты российского производства Як-130 доставлены в Иран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Первые Як-130 были доставлены транспортным самолетом в разобранном виде. После сборки они совершили испытательные полеты 1 сентября с авиабазы в Исфахане.
Источник отметил, что российские самолеты Як-130 планируется использовать для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.
Количество поступивших самолетов не сообщается. Официального подтверждения поставок пока нет.
Як-130 - первый полностью новый самолет, построенный в России после распада СССР. Был разработан ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.
Яки-130 производятся на Иркутском авиазаводе. Способны нести три тонны боеприпасов, выполнять легкие штурмовые и разведывательные задачи. Состоят на вооружении в Алжире, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнаме, Лаосе, Мьянме.