Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении попали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ. Оператор FPV-дрона выследил бойцов ВСУ, прячущихся в окопе, и с помощью еще одного БПЛА противника удалось поразить.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.
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