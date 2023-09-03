Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ. Оператор FPV-дрона выследил бойцов ВСУ, прячущихся в окопе, и с помощью еще одного БПЛА противника удалось поразить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.