Медведев назвал число принятых на контрактную службу в ВС с начала года

"Продолжим обсуждение важнейшей темы, которая нас с вами собрала на этот раз в Дальневосточном округе. На этот раз я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками", - сказал Медведев, открывая соответствующее совещание. "По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек", - сообщил замглавы СБ РФ.