Мобилизация: последние новости на сегодня 3 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Минобороны России разъяснило правила отпусков мобилизованных на СВО

Она отправила запрос, касающийся отпусков мобилизованных военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Оборонное ведомство будет предоставлять обязательные отпуска бойцам не менее одного раза в шесть месяцев продолжительностью минимум 14 суток, следует из сообщения.

При этом в данный срок не включено время на проезд к месту проведения отпуска и на обратный путь.

Раненый на СВО курганский боец встретился с чемпионами Легковым и Лазутиной

Получивший ранение в зоне проведения специальной военной операции житель Кургана Сергей Иванов заявил о встрече с олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Александром Легковым и Ларисой Лазутиной, сообщает «Ура.ру».

Спортсмены приехали поддержать военнослужащих, которые проходят реабилитацию в санатории Министерства обороны России в Подмосковье. На территории 31 августа прошли соревнования.

Курганский боец был призван на спецоперацию по мобилизации в конце сентября 2022 года. Мужчина служил командиром отделения инженерно-саперного взвода. В июне он подорвался на мине противника, получил серьезное ранение. Взрывное устройство было зарыто глубоко в грунт.

Куренков: ВСУ специально бьют по пожарным, приезжающим на вызов в зоне СВО

Украинские военные намеренно открывают огонь по пожарным России, прибывшим на вызов в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление главы МЧС России Александра Куренкова.

По его словам, противник знает, что у России есть техника для разминирования. Войска Украины целенаправленно пытаются уничтожить ее, закладывая под противопехотные мины большое количество взрывчатки.