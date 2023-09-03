Спецоперация на Украине 3 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 сентября 2023 года.

Противник потерял до 425 военных: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ на трёх направлениях СВО

Российские военные ликвидировали около 425 военнослужащих Украины за прошедшие сутки в Херсонской области, сообщает RT.

Уничтожен полевой склад боеприпасов, в ДНР — узел связи, в Запорожской области — склад с боеприпасами противника.

На Краснолиманском, Запорожском и Донецком направлениях отражено 14 атак войск Украины.

За сутки уничтожены до 115 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 американского производства, а также две гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает «Свободная пресса».

Огонь велся по направлению: населенный пункт Нетайлово — Донецк: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

Мэр Донецка сообщил о погибшей при обстреле ВСУ в Старомихайловке

В поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела со стороны украинских войск погибла 50-летняя женщина, сообщает news.ru.

2 сентября Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны противника. В Старомихайловке во время обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения.

Также ранена 42-летняя местная жительница. В Киевском районе Донецка повреждены здание школы № 54 и многоквартирный жилой дом, а также три автомобиля.