Российский разведчик рассказал об уничтожении техники ВСУ под Соледаром

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведут круглосуточное наблюдение за подъездными путями у линии фронта под Соледаром и при обнаружении техники противника уничтожают ее еще на подходе. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

«Мы замечаем технику еще до того момента, как она успевает подойти на позиции, высадить пехоту или открыть огонь по нашим позициям. Соответственно, на корню мы ее уничтожаем, как только сразу замечаем», — заявил военный.

По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут крупномасштабных наступательных действий, отдавая предпочтение контратакам малыми группами на отдельных участках.

Ранее российские военные поразили блиндаж ВСУ FPV-дроном недалеко от Соледара. Разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ рядом с украинским наблюдательным пунктом определила блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ во время работы БПЛА и артиллерии.