На Западе развеяли планы по вступлению Украины в НАТО

План по вступлению Украины в Североатлантический альянс взамен на территории России не имеет оснований на реализацию, сообщает NRK со ссылкой на исследователя Школы ВВС Норвегии Ларса Педера Хага.

По его словам, не исключено, что конфликт вокруг Украины закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Москвой. При этом отвоевать их обратно будет очень непросто.

Как указал эксперт, план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов военного альянса.