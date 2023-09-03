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На Западе развеяли планы по вступлению Украины в НАТО

План по вступлению Украины в Североатлантический альянс взамен на территории России не имеет оснований на реализацию, сообщает NRK со ссылкой на исследователя Школы ВВС Норвегии Ларса Педера Хага.

На Западе развеяли планы по вступлению Украины в НАТО
© EPA

По его словам, не исключено, что конфликт вокруг Украины закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Москвой. При этом отвоевать их обратно будет очень непросто.

Как указал эксперт, план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов военного альянса.

При этом Украина и Россия в настоящее время далеки от переговоров.

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