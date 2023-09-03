Экс-глава Минобороны Британии попытался сорвать поставки вертолетов из США

Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который подал в отставку 31 августа, перед уходом с поста попытался отменить заказ на поставки вертолетов США Chinook для ВС королевства. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Как отмечают журналисты, своими действиями Бен Уоллес спровоцировал дипломатический скандал между двумя странами. По данным издания, 10 августа он направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо. В нем говорилось, что Лондон хочет пересмотреть договоренность о приобретении 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом на тот момент вопрос все еще обсуждался британским правительством, окончательного решения никем не принималось.

В статье указано, что подобный шаг в правительстве Британии был расценен как вредоносный для отношений со Штатами. При этом некоторые из членов кабинета сочли это попыткой «досадить американцам».

В июле текущего года Бен Уоллес выразил свое недовольство позицией Белого дома, который не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО. При этом в окружении бывшего-министра категорически отвергли наличие какой-либо связи между несостоявшимся назначением и инцидентом вокруг поставок вертолетов Chinook, указало издание The Sunday Times.

Ранее сообщалось, что в ходе перестановок в кабмине министр обороны Великобритании ушел в отставку. Новым главой военного ведомства станет 54-летний Грант Шаппс, прежде возглавлявший Министерство энергетики.