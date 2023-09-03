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Экс-глава Минобороны Британии пытался сорвать поставки вертолетов из США

Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который подал в отставку 31 августа, перед уходом с поста попытался отменить заказ на поставки вертолетов США Chinook для ВС королевства. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Экс-глава Минобороны Британии попытался сорвать поставки вертолетов из США
© depositphotos.com

Как отмечают журналисты, своими действиями Бен Уоллес спровоцировал дипломатический скандал между двумя странами. По данным издания, 10 августа он направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо. В нем говорилось, что Лондон хочет пересмотреть договоренность о приобретении 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом на тот момент вопрос все еще обсуждался британским правительством, окончательного решения никем не принималось.

В статье указано, что подобный шаг в правительстве Британии был расценен как вредоносный для отношений со Штатами. При этом некоторые из членов кабинета сочли это попыткой «досадить американцам».

В июле текущего года Бен Уоллес выразил свое недовольство позицией Белого дома, который не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО. При этом в окружении бывшего-министра категорически отвергли наличие какой-либо связи между несостоявшимся назначением и инцидентом вокруг поставок вертолетов Chinook, указало издание The Sunday Times.

Ранее сообщалось, что в ходе перестановок в кабмине министр обороны Великобритании ушел в отставку. Новым главой военного ведомства станет 54-летний Грант Шаппс, прежде возглавлявший Министерство энергетики.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что отставка Бена Уоллеса теоретически может быть связана с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако маловероятным кажется, что это единственная причина: у Великобритании много других идей и задач, кроме украинского конфликта, объяснил политик.

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