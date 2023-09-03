КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки

Северная Корея провела 2 сентября учения, которые имитировали тактический ядерный удар в ответ на проведение совместных маневров Соединенных Штатов и Южной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Ракетное подразделение КНДР, участвовавшее в маневрах, произвело пуск стратегических крылатых ракет большой дальности в направлении Западно-Корейского залива в Желтом море из устья реки Чхончхонган. Были выпущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные.

Они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над целевым островом.

США и Южная Корея с 21 по 31 августа проводили совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, которые стали ежегодными.