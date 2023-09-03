Названы условия для окончания наступления ВСУ

По его словам, это связано с изменением погоды, крепкой обороной армии России и потерями боевой техники Запада. Наступление ограничивается осенними дождями. Также на его проведение влияет малая численность вооруженных формирований Украины. Вооруженные силы бывшей советской республики несут большие потери среди боевой техники стран Североатлантического альянса. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия.