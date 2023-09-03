Военный эксперт назвал условия для окончания наступления ВСУ
Наступление украинской армии недалеко от своего окончания, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса, руководителя холдинга структур безопасности «Русь» Романа Насонова.
По его словам, это связано с изменением погоды, крепкой обороной армии России и потерями боевой техники Запада. Наступление ограничивается осенними дождями. Также на его проведение влияет малая численность вооруженных формирований Украины. Вооруженные силы бывшей советской республики несут большие потери среди боевой техники стран Североатлантического альянса. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия.
Как отметил военный эксперт, летние боевые действия закончились для Киева безрезультатно. Насонов назвал их несостоявшимися, неудачными. При этом российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество.