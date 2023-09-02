В США предупредили, что «Сармат» способен полностью уничтожить Техас

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить территорию, сопоставимую по размерам с Францией или Техасом. Об этом пишет американский Military Watch Magazine.

«Сармат» имеет дальность полета 18 000 км и несет до 15 разделяющихся независимых боеголовок, уточнили аналитики.

«Потенциально один «Сармат» способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», - предупредили эксперты военного портала.

Аналитики пояснили, что ввод в строй первого комплекса произошел через 5,5 лет после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале работ по его созданию.

По мнению специалистов, постановка комплекса на боевое дежурство еще сильнее увеличила разрыв между Россией и Соединенными Штатами в возможностях их наземных стратегических ракетных сил.

В арсенале США находятся наиболее старые и наименее совершенные ракеты на планете, уточнили эксперты. Они добавили, что устройства поступили на вооружение в 70-е годы прошлого столетия и с того времени практически не обновлялись.