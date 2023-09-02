The Times of Israel: в беспорядках в Тель-Авиве пострадали более 100 человек

Более 100 человек получили травмы в ходе беспорядков с участием беженцев из Эритреи, которые утром 2 сентября начались в израильском городе Тель-Авиве. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как указано в материале, беспорядки вспыхнули в месте проведения мероприятия, организованного посольством африканской республики. Среди посетителей оказались противники действующего в Израиле правительства, которые в знак протеста начали громить зал и бить витрины стоящих рядом магазинов. Также активисты нанесли урон припаркованным вблизи автомобилям.

В результате, по данным издания, деятельность беженцев попытались пресечь сотрудники полиции. Правоохранителям пришлось открыть огонь, уточняется в публикации.

Сейчас точное количество пострадавших остается неизвестно. Тем не менее The Times of Israel отметило, что число раненых превысило 100 человек.

«В больницу в центре Тель-Авива поступило в общей сложности 43 раненых, 14 из них в тяжелом состоянии», — рассказала врач клиники Ихилов Эсти Сайаг.

По ее словам, пяти пациентам понадобилась интубация. Также в некоторых случаях пришлось провести срочные операции, указала медик.

Кроме того, пресс-служба израильской полиции заявила о раненых среди стражей порядка. В ходе столкновений с активистами травмы получили 27 сотрудников силовых ведомств, но никто из них не находится в тяжелом состоянии.