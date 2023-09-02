НАТО впервые проведет учения в Балтийском море на случай войны с РФ

НАТО впервые проведёт учения в Балтийском море, тренируясь отражать гипотетическое нападение России. Об этом заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак, сообщает Reuters.

Крупные военно-морские учения НАТО скоро начнутся в Балтийском море, у берегов Латвии и Эстонии. Будут участвовать около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих. Они впервые отработают «реагирование на российское нападение в регионе».

Натовцы намерены провести учебные десантные операции и отрепетировать удары с моря. В частности, ВМС США направят на учения десантный корабль длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не на нашей вахте», - заявил вице-адмирал Ян Кристиан Каак журналистам в Берлине.

Он добавил, что маневры НАТО предусматривают и нападение, поскольку «надежное сдерживание должно включать способность атаковать».

Еще одним элементом учений станет обеспечение безопасности судоходных путей, поскольку Финляндия и Прибалтика почти на 100% зависят от морских маршрутов поставок.

По словам Каака, если сухопутный Сувалкский проход будет перекрыт - а это «можно сделать легко, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная ветка», - тогда у НАТО останутся только морские пути.

«И именно через них нам тогда придется пробиваться», - добавил военный.

Это будут первые учения такого масштаба. Командовать ими, по словам Каака, будет руководство ВМФ Германии из своего нового морского штаба в Ростоке.

Финляндия вступила в НАТО в этом году. Заявка Швеции пока блокируется Турцией.