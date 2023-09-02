Российские силы ПВО сбили за сутки 25 дронов и два снаряда HIMARS

Расчеты комплексов ПВО уничтожили за прошедшие сутки 25 украинских беспилотников, два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области.

В ведомстве заметили, что в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в Херсонской области был уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады теробороны и поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, что летом 2023 года стороны конфликта нарастили применение дронов на линии противостоянии. ВСУ применяют как западные беспилотники, так и устройства, сделанные в кустарных условиях.

Российские военные используют аппараты, созданные в промышленных условиях, а также поставленные на фронт волонтерами. Наиболее успешными оказались такие беспилотники, как «Ланцет», «Герань», «Упырь».