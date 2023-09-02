Военные в Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ

Мятежники добавили, что с 18:00 до 06:00 прибывающим на территорию страны или желающим покинуть её разрешено передвигаться при предъявлении проездного документа. Текст был зачитан в эфире телеканала Gabon 24.

В минувшую среду военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил, что президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права.