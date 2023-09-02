Взрыв произошел в подконтрольной ВСУ части Запорожья
В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими вооруженными формированиями, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном нацистами, а также в пригороде прозвучало несколько взрывов», - написал Рогов в Telegram-канале.
Он пообещал привести подробности позже и добавил, что «город Запорожье был и будет свободным!»
Ранее сообщалось о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
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