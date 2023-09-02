В ВСУ заявили о повышенной смертоносности российских минных полей

Вооруженные силы России придумали способ сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом заявили опрошенные изданием The New York Times (NYT) бойцы украинской армии.

Как рассказал один из собеседников американского издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями и при подходе частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов сбрасывают на минные поля гранату.

В итоге на поле с находящимися на нем украинскими военными начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин — все это повышает потери среди личного состава.

Кроме того, по словам украинских военных, российские части и соединения держат под постоянным контролем дронов основные трассы в зоне боевых столкновений, а часть укрепили бетонными дотами.