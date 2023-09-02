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В ВСУ заявили о повышенной смертоносности российских минных полей

Вооруженные силы России придумали способ сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом заявили опрошенные изданием The New York Times (NYT) бойцы украинской армии.

В ВСУ заявили о повышенной смертоносности российских минных полей
© Lenta.ru

Как рассказал один из собеседников американского издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями и при подходе частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов сбрасывают на минные поля гранату.

В итоге на поле с находящимися на нем украинскими военными начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин — все это повышает потери среди личного состава.

Кроме того, по словам украинских военных, российские части и соединения держат под постоянным контролем дронов основные трассы в зоне боевых столкновений, а часть укрепили бетонными дотами.

Ранее полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что основные бои в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня проходят у артиллерии и дронов.

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