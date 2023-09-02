Польша отреагировала на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

Польские военные заявили в соцсетях, что не нарушали воздушное пространство Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

В пятницу, 1 сентября, власти Белоруссии рассказали, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу республики.

Представитель Генерального командования ВС Польши написал в соцсети X (ранее Twitter), что распространяемая Минском информация об инциденте с вертолетом не соответствует действительности.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что глава польской дипмиссии в Минске Войцех Филимонович был вызван в ведомство для обсуждения происшествия.