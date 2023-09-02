Польша отреагировала на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии
Польские военные заявили в соцсетях, что не нарушали воздушное пространство Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».
В пятницу, 1 сентября, власти Белоруссии рассказали, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу республики.
Представитель Генерального командования ВС Польши написал в соцсети X (ранее Twitter), что распространяемая Минском информация об инциденте с вертолетом не соответствует действительности.
Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что глава польской дипмиссии в Минске Войцех Филимонович был вызван в ведомство для обсуждения происшествия.
Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что МИД потребовал от польской стороны предоставить необходимые разъяснения и провести тщательное расследование
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