МО РФ сообщило о попытке двух БПЛА атаковать Белгородскую область

Над Белгородской областью были перехвачены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, попытка атаки БПЛА была пресечена. В МО описали налет беспилотников как акт терроризма.

Белгородскую область также пытались атаковать в ночь с 1 на 2 сентября. Один из дронов был сбит около 23:00, другой — в районе 21:15 по московскому времени.