Ранее мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке. В частности, в ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание. Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.