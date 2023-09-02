Украинский БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – отметило ведомство.
До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.
Ранее мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке. В частности, в ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание. Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.