Экс-командующий НАТО призвал удешевить системы оружия в американской армии

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал удешевить системы оружия в американской армии. Об этом он написал в колонке для Bloomberg.

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Как отметил адмирал, первым шагом к этому станет создание Пентагоном тысяч автономных беспилотников в рамках программы «Репликатор». Он подчеркнул, что это поможет США в конкуренции с Китаем.

«Это то, за что уже давно выступают многие военные: переход от огромных, дорогих и уязвимых платформ (авианосцев, больших самолетов, спутников) к более легким, дешевым и маневренным системам», — пояснил военный.

Ставридис призвал объединить действия спецназа, кибероружия, беспилотников и классических систем огня. По его предположениям, одна часть дронов будет заниматься разведкой и наблюдением, вторая часть дронов будет со взрывчаткой для поражения целей. Помимо этого, еще часть беспилотников будет осуществлять кибератаки для «ослепления» противника и эффективной маскировки собственных войск.

По словам адмирала, в эту схему работы беспилотников будет широко интегрирован искусственный интеллект.

«Звучит как научная фантастика, не так ли? Однако это будущее ближе, чем многие думают. Репликатор — это вообще не научная фантастика», — заключил он.