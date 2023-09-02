На Западе усомнились в способности беспилотников ВСУ достичь цели

Российская сторона с легкостью отражает атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, которые являются для нее лишь раздражителем. Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл , его слова приводит телеканал Sky news.

Он отметил, что беспилотники являются достаточно недорогим средством. Их недостаток заключается в том, что их легко сбить, в связи с чем они неспособны демонстрировать полноценную эффективность, подчеркнул эксперт. По словам Белла, украинские дроны «вряд ли достигнут конечной военной цели».