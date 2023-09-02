Стала известна дата завершения контрнаступления Украины
Войска Киева исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
«В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября», – отметил Дэвис.
Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Дэвис отметил, что линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года.
Он подчеркнул, что украинская армия практически исчерпала большую часть своего военного потенциала. Эксперт сомневается, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак.
Напомним, Владимиру Зеленскому с его западными союзниками придется сесть за стол переговоров согласиться с условиями, которые выдвинет Москва, потому что победить Россию невозможно. Об этом высказался профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс.