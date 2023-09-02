Стала известна дата завершения контрнаступления Украины

Войска Киева исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября», – отметил Дэвис.

Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Дэвис отметил, что линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года.

Он подчеркнул, что украинская армия практически исчерпала большую часть своего военного потенциала. Эксперт сомневается, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак.