Спецоперация на Украине 2 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 сентября 2023 года.

Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах

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Армия России превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов в десятикратном размере, а сами украинские солдаты все чаще упоминают нехватку боевого духа и моральных сил. Об этом сообщает CBS News после посещения одного из подразделений ВСУ, передает РИА Новости.

Источник уточнил, что российская армия превосходит украинскую не только в вооружении, но и в численности, и разрыв колоссален. У России также заметное превосходство по количеству беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военные в то же время рассказали, что уровень их морального духа «не на высоте», они «измучены» продолжающимися боевыми действиями.

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, применив 180 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, противник на донецком направлении совершил 37 обстрелов из РСЗО, учитывая и зажигательные снаряды артиллерии 155 миллиметров, а также кассетную боевую часть. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Под огонь попали Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Александровка и Луганское.

В результате обстрелов в Киевском районе Донецка погибла девочка, 23 гражданских лица в Донецке, Горловке, Александровке и Новониколаевке получили ранения.

Британский экс-офицер заявил о печальном конце для контрнаступления ВСУ

Наступление войск Украины не даст значительных результатов, Киев и его союзники заняты перекладыванием ответственности друг на друга. Такое мнение выразил бывший военный офицер Великобритании Фрэнк Ледвидж в газете Guardian, передает РИА Новости.

«Теперь уже ясно, что контрнаступление Украины не принесет кардинальных результатов», — написал он.